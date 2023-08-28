Знесло другий поверх: автобус з українцями потрапив у масштабну ДТП у Румунії

У Неводарі увечері 28 серпня автобус з українцями потрапив у моторошну ДТП. Повідомляють, що у салоні перебувало 45 людей.

Автобус рухався до Києва. Інформації про загиблих, на щастя, немає. Спершу повідомляли про 7 постраждалих. Згодом їхня кількість зросла до 15 людей. Госпіталізували вже 8.

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На місце інциденту направили 3 рятувальних автомобілі. За попередніми даними, водій автобуса не помітив обмежувач висоти.



Автобус з українцями розбився у Румунії / Ziua of Constanta

Перші кадри з місця інциденту: дивіться відео

Моторошна ДТП в Італії

У серпні 2023 року в Італії сталася моторошна ДТП з українським туристичним автобусом. Інцидент стався 25 серпня близько 20:00. Автобус рухався трасою A4. Вона веде від Венеції до Трієста. Аварія сталася у районі міста Латізана – між Сан-Джорджо-ді-Ногаро й Удіне.

Місцеві ЗМІ повідомили, що автобус з українськими туристами зіштовхнувся з вантажівкою, яка перевозила фрукти та овочі.

На щастя, частина пасажирів змогла вибратися з автобуса самотужки. Тим часом інші люди виявилися заблокованими. Рятувальники надали їм допомогу.

Італійські ЗМІ повідомили, що 4 постраждалих – у критичному стані. Окрім того, було відомо про 15 постраждалих. Серед них – 7 дітей. Наголосили, що їхньому життю нічого не загрожує.

Окрім того, ще 27 пасажирів не отримали травм внаслідок аварії. Водночас медики все одно їх оглянули.

Четверо громадян були госпіталізовані у важкому стані до медичних закладів міст Удіне і Трієст. Решті пасажирів надали необхідну медичну допомогу на місці та тимчасово розміщено в спеціальних центрах рятувальних служб поблизу міста Удіне,

– мовиться у повідомленні.

На місці інциденту працювали 10 бригад італійських рятувальників. Що стало причиною аварії, наразі невідомо.