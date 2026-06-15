Після скандалу: у Польщі зібрали всю суму на купівлю автобусів для Вінниці

У Польщі спалахнув скандал після того, як влада одного з міст планувала передати Вінниці 15 міських автобусів, але політики відмовили. Згодом активісти відкрили збір на придбання транспорту.

Про це повідомили в Zrzutka.

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Що відомо про збір на автобуси для Вінниці?

Активісти зазначили, що після планів передати автобуси Solaris Вінниці, деякі "праві політики" звинуватили українців у нібито "державній зраді". Для уникнення конфлікту, прохання щодо передачі транспорту було відкликане.

Згодом волонтери відкрили збір для закупівлі автобусів. Станом на 15 червня було зібрано близько 528 тисяч злотих, що вже склало 105% від запланованої суми.

Вінниця не має фізичних транспортних засобів. Це не питання розкоші чи зручності. Це питання підтримки життєво важливих функцій міста під час війни,

– зазначили активісти.

Також організатори збору на автобуси зазначили, що, якщо транспорт не вдасться знайти та придбати у Польщі, тоді пошуки почнуться вже в Україні.

Що ще відомо про скандал через передачу автобусів?

Вінниця відмовилася від отримання 15 автобусів від польського міста-побратима Кельце після гучної дискусії серед місцевих політиків у Польщі. Частина депутатів виступила проти передачі транспорту через те, що один із маршрутів у Вінниці проходить вулицею Степана Бандери.

До критики також долучився представник партії "Право і Справедливість" Марцін Стемпнєвський. Він назвав передачу транспорту Україні "незрозумілою" та заявив, що кожна спроба допомоги нібито стикається з "вшануванням воєнних злочинців".

Також за словами мерки Кельце, громадський транспорт українського міста значною мірою залежить від електротранспорту, а додаткові автобуси могли б допомагати під час можливих перебоїв з електропостачанням.