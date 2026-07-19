Що робити, якщо відстрочка від мобілізації не продовжилась автоматично: пояснення Міноборони

У Міноборони пояснили, чому автоматичне продовження відстрочки від мобілізації може не спрацювати. Найчастіше причина криється в помилках або відсутності актуальних даних у державних реєстрах.

Про це повідомили в пресслужбі оборонного відомства.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилась автоматично?

У Міністерстві оборони повідомили, що автоматичне продовження відстрочки від мобілізації може не відбутися через помилки або відсутність актуальної інформації в державних реєстрах. У такому разі це не означає втрату права на відстрочку, однак громадянину необхідно самостійно підтвердити свій статус.

Наразі автоматична перевірка охоплює 22 категорії військовозобов'язаних, серед яких особи з інвалідністю, студенти, педагоги та багатодітні батьки. Якщо дані в реєстрах застарілі або внесені некоректно, система не зможе автоматично продовжити відстрочку.

Найчастіше проблеми виникають у багатодітних батьків, осіб, які мають батьків з інвалідністю I або II групи, а також тих, хто здійснює постійний догляд за тяжкохворими родичами.

У Міноборони рекомендують перевірити правильність персональних даних, зокрема ПІБ, ідентифікаційного коду та інформації про інвалідність у державних реєстрах. Якщо статус не оновився, необхідно підготувати документи, що підтверджують право на відстрочку, та особисто звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). У відомстві наголосили, що заяви на оформлення чи продовження відстрочки більше не подаються до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Нагадаємо різницю між бронюванням та відстрочкою. Відстрочка надається через особисті обставини (стан здоров'я, навчання, сімейні причини тощо) і оформлюється самим військовозобов'язаним через Резерв+ або ЦНАП. Бронювання ж стосується працівників критично важливих підприємств, оформлюється роботодавцем через Дію та діє до 12 місяців. Головна відмінність полягає в тому, що відстрочка залежить від особистих підстав, а бронювання – від місця роботи.

До слова, серед категорій військовозобов'язаних, які можуть отримати відстрочку чимало категорій. Зокрема, вітчим дитини з інвалідністю може претендувати на відстрочку від мобілізації. Суд визнав незаконною відмову ТЦК, яке скасувало відстрочку через відсутність кровного споріднення. Комісію зобов'язали повторно розглянути заяву чоловіка з урахуванням висновків суду.