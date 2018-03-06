Автомобіль кортежу Порошенка збив людину в центрі Києва: з'явилося відео
Сьогодні, 6 березня, на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської, що у Києві, автомобіль президентського кортежу збив літнього чоловіка.
У Facebook на сторінці Киев Оперативный опублікували відео ДТП.
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Повідомляється, що іномарка, яка скоїла ДТП, залишилася на місці події. За слoвaми медиків, постраждалий oтримaв трaвми середньoї тяжкoсті.
Джерело: 24 Канал
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