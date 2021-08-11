Автопарк Авдіївського коксохіму: Метінвест інвестує понад 30 мільйонів у його оновлення

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній Метінвест інвестує понад 30 млн грн у придбання сучасної техніки для Авдіївського коксохімічного заводу. Закуплені машини будуть використовувати для ремонтів на АКХЗ, а також транспортування брухту та вугілля.

Техніка, яку вже придбали: автокран, самоскиди, бортовий автомобіль – відповідає євростандарту Євро-5, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах.

Вже зовсім скоро очікується поставка 5-тонного самоскида та 110-тонного автокрана TADANO японського виробництва. Цю техніку будуть використовувати під час ремонту коксових батарей, і нового грейфера.

Запорук безперебійної роботи та підвищення рівня безпеки – так в АКХЗ назвали оновлення автопарку підприємства.

Сучасний, зручний, потужний транспорт – те, що потрібно для великого промислового підприємства,

– розповів гендиректор АКХЗ Віталій Литовка.

Зверніть увагу, що АКХЗ знаходиться на прифронтовій території, він не раз переживав обстріли.