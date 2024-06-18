Що відомо про Айдоса Садикова, в якого стріляли у Києві

На казахського журналіста Айдоса Садикова напали удень 18 червня в Києві. Він відомий своєю критикою казахської влади та активною громадською діяльністю.

Відомо, що Садиков був оголошений у розшук у Казахстані за звинуваченням у "розпалюванні ворожнечі". У 2014 році подружжя переїхало до Києва, де отримали статус біженців.

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Що відомо про діяльність Садикова в Казахстані

Садиков відомий своєю різкою критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року.

У жовтні 2023 року Садиков був оголошений у розшук у Казахстані за звинуваченням у "розпалюванні соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

Зауважимо, що це не перше кримінальне переслідування, з яким він зіткнувся. У 2010 році Садикова засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у "хуліганстві", але він та його прихильники вважають цю справу сфабрикованою.

Садиков також організовував акції протесту, був головою Актюбінської обласної філії опозиційної Загальнонаціональної соціал-демократичної партії "Азат".

Після виходу з партії Садиков намагався створити опозиційний громадський рух "Гастат" і незалежну профспілку на підприємствах нафтовидобувної китайської компанії "СНПС-Актобемунайгаз".

У своєму останньому відео, опублікованому сьогодні, він назвав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва "маріонеткою російського впливу".

Коли Садиков разом із дружиною переїхав до Києва

У 2014 році Айдос Садиков разом із дружиною Наталією переїхали до Києва з казахстанського Актобе після того, як проти жінки було порушено кримінальну справу за заявою ексдепутата парламенту Марала Ітегулова.

В Україні подружжя отримало статус біженців. Вже на новому місці вони продовжили свою опозиційну діяльність, ведучи YouTube-канал "Басе", де критикують владу Казахстану та олігархів.

Що відомо про замах на журналіста

На Садикова було здійснено збройний напад поблизу його будинку у Києві. Про це повідомила його дружина Наталія на своїй сторінці в соціальних мережах.

Сьогодні у Києві, біля власного будинку, був скоєний замах на Айдоса Садикова,

– написала вона.

За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував Садиков та його дружина, здійснив постріл у чоловіка та втік. Відомо, що чоловік наразі перебуває у лікарні у важкому стані.