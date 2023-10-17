"Мінус" ще один командир ХАМАС: ЦАХАЛ ліквідував ще одного високопоставленого бойовика

Ізраїльська армія продовжує ліквідовувати командування бойовиків ХАМАС у Секторі Гази. Так, стало відомо, що ЦАХАЛ ліквідував палестинського високопоставленого бойовика Аймана Нофаля.

Він також обіймав посаду члена Генерального воєнної ради ХАМАС. Палестинські бойовики вже підтвердили втрату свого командира.

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ЦАХАЛ ліквідував ще одного командира ХАМАС

Палестинське бойове угруповання ХАМАС 17 жовтня заявило, що один із лідерів його збройного крила був ліквідований під час ізраїльського удару по Сектору Газа. Це був бойовик Айман Нофаль.

"Абу Ахмад" (позивний бойовика – 24 Канал), член загальної військової ради та командувач центральним командуванням бригад Аль-Касам, був убитий,

– мовиться у заяві.

Ізраїльські військові не відразу підтвердили вбивство командувача ХАМАС, однак згодом зробили це, після того, як до них звернулися кілька видань.



Аймана Нофаля ліквідував ЦАХАЛ / Фото палестинських ЗМІ

Варто зазначити, що у ЦАХАЛ Нофаля вважали відповідальним за теракти проти звичайних ізраїльтян та співробітників сил безпеки країни та за розробку й виробництво зброї. У Армії оборони Ізраїля уточнили, що усунення Нофаля стало результатом спільних зусиль Спільної служби безпеки Ізраїлю та Управління військової розвідки.

У ЦАХАЛ показали момент удару під час якого був знищений Айман Нофаль / Відео ЦАХАЛ із соцмережі Х

Крім того, у ЦАХАЛ також розповіли, що Нофаль брав участь у плануванні викрадення ізраїльського військового Ґілада Шаліта. Там зазначили, що не зупиняться, поки не ліквідують ХАМАС.

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