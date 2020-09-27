Азербайджан услід за Вірменією вводить воєнний стан
Парламент Азербайджану схвалив рішення про запровадження режиму воєнного стану на частині території держави. Раніше до такого кроку вже вдалася Вірменія – там оголосили воєнний стан на всій території, зокрема й в окупованому Нагірному Карабасі, а також загальну мобілізацію.
Рішення про режим воєнного стану було схвалене на фоні загроз через загострення конфлікту з Вірменією, повідомляє видання "РИА-Новости".
Варто знати Війна у Нагірному Карабасі: останні новини
Для схвалення відповідного рішення в неділю, 27 вересня, скликали позачергове засідання Міллі Меджлісу. Тепер упродовж 48 годин його має підписати президент Азербайджану Ільхам Алієв.
Зазначається, що воєнний стан ввели в "низці міст і районів держави". Втім, у яких саме – не уточнюється. Міністерство внутрішніх справ Азербайджану додатково також може ввести комендантську годину в окремих населених пунктах.
У Вірменії натомість режим воєнного стану ввели на всій території держави. Паралельно там оголосили загальну мобілізацію для чоловіків, яким виповнилося 18 років.
Війна у Нагірному Карабасі: головне
- Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором є Азербайджан.
- У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії заявили про те, що були збиті два вертольоти й три БПЛА Азербайджану. Вірменія звинуватила Азербайджан в ракетний обстріл і використанні дронів. Азербайджан спростовує цю інформацію.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старше 18.
- Загалом конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває вже понад 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росіє надає свою підтримку Вірменії.