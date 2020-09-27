Парламент Азербайджану схвалив рішення про запровадження режиму воєнного стану на частині території держави. Раніше до такого кроку вже вдалася Вірменія – там оголосили воєнний стан на всій території, зокрема й в окупованому Нагірному Карабасі, а також загальну мобілізацію.

Рішення про режим воєнного стану було схвалене на фоні загроз через загострення конфлікту з Вірменією, повідомляє видання "РИА-Новости".

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Для схвалення відповідного рішення в неділю, 27 вересня, скликали позачергове засідання Міллі Меджлісу. Тепер упродовж 48 годин його має підписати президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Зазначається, що воєнний стан ввели в "низці міст і районів держави". Втім, у яких саме – не уточнюється. Міністерство внутрішніх справ Азербайджану додатково також може ввести комендантську годину в окремих населених пунктах.

У Вірменії натомість режим воєнного стану ввели на всій території держави. Паралельно там оголосили загальну мобілізацію для чоловіків, яким виповнилося 18 років.

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