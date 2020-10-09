Азербайджан захопив 9 населених пунктів у Нагірному Карабасі: що каже Вірменія
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його армія нібито взяла під контроль відразу 9 населених пунктів у Нагірному Карабасі. Міноборони Вірменії вже спростувало цю інформацію.
Армія Азербайджану нібито захопила формальний районний центр Гадрут. У зверненні до народу 9 жовтня, Алієв назвав це історичною перемогою, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Окрім того, Азербайджан нібито контролює такі села:
- Чайли;
- Йухари Гюздяк;
- Гораділли;
- Гишлаг;
- Гараджали;
- Ефенділяр;
- Сулейманл;
- Сур.
Щодня з фронту надходять хороші новини, наші офіцери і солдати з честю виконують бойові завдання. Окрім цього, захопивши стратегічні висоти, вони (солдати – 24 канал) отримують доступ до більш вигідних позицій,
– наголосив Алієв.
Президент також розповів, що армія Азербайджану є набагато потужнішою, аніж військо суперника.
"Спочатку війна, тоді – політика"
Азербайджанський лідер зізнався, що ніколи не погоджувався з твердженнями міжнародних організацій, нібито у Нагірному Карабасі немає військового конфлікту. За 30 років переговори так і не принесли жодного результату. Аргесор не залишив території Азербайджану. Наразі, на думку Алієва, конфлікт потрібно вирішити військово, а вже тоді повертатися до політичних дискусій.
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Що каже Вірменія
Офіційний представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнисян заявив, що зараз перебуває у Гадруті і бачить там тільки вірмен.