Президент Азербайджану Ільхам Алієв 28 вересня підписав розпорядження про часткову мобілізацію в країні. Також він призначив коменданта територій, на яких ввели комендантську годину.

Часткову мобілізацію оголосили через загострення ситуації у Нагірному Карабасі. Про це повідомили на сайті президента Азербайджану.

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Керуючись пунктом 25 статті 109 Конституції Азербайджанської Республіки, я вирішую проголосити часткову мобілізацію,

– написав Алієв в документі.

Держслужбі з мобілізації та призову доручили забезпечити призов військовослужбовців. Розпорядження президента Азербайджану набуло чинності з дня його підписання, тобто 28 вересня.

Також Алієв призначив коменданта територій з комендантською годиною. Ним став міністр внутрішніх справ Азербайджану Вілаят Сулейман оглу Ейвазов.

Коротко про війну Азербайджану та Вірменії

Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, ініціатором був Азербайджан.

У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед звичайних людей.

Натомість у Міноборони Вірменії заявили про те, що були збиті два вертольоти й три БПЛА Азербайджану. Вірменія звинуватила Азербайджан в ракетному обстрілі та використанні дронів. Азербайджан спростовує цю інформацію.

У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели військовий стан. Крім того, оголосили загальну мобілізацію чоловіків старше 18 років.

Міжнародна спільнота закликала сторони припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

За інформацією Міноборони Вірменії, загинули 16 і поранено близько 100 військовослужбовців, 10 з них евакуйовано в Єреван. В Міноборони Азербайджану заявили, що вбили понад 550 вірменських військовослужбовців . Проте цю інформацію Вірменія вже спростувала.

вбили понад 550 вірменських військовослужбовців Своєю чергою президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна також зазнала втрат, але скільки саме людей загинули, ще уточнюють. Натомість за інформацією Міноборони Вірменії, під час бойових зіткнень 27 вересня загинули близько 200 азербайджанських військових.

Дивіться відео конфлікту Вірменії та Азербайджану у Нагірному Карабасі: