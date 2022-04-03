"Азов" піймав "невдах-ополченців": одному видали лише 5 патронів, інший вкрав форму, бо тепла

Окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов" взяв у полон двох ополченців. Вони розповіли про сумну долю "армії" ОРДЛО.

Їхнім історіям позаздрить навіть кінематограф Голлівуду. Полонені говорять про страх перевдягнених в укропів ополченців застрелити одне одного, бо заплуталися хто є хто. Здається, "асвабадітєлям" спершу потрібно звільнитися самим від рабства, а тоді йти "асвабаждать" вільних людей.

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Вийшов в магазин, а опинився в Маріуполі

Так, один із полонених просто вийшов в магазин, його схопили, видали п'ять патронів і одразу посадили в автобус до Маріуполя.

За його словами, наказ від командира був стріляти по мирних жителях, бо ті можуть бути військовими. А далі наступило "одетие пакета на голову".

Носив форму ЗСУ, бо та якісна і тепла

Іншим полоненим виявився вже "досвідчений" ополченець – ще з 2014 року.

Чоловік розчарований в "республіканському" командуванні. Крім того, йому дуже сподобалося форма ЗСУ, яку їм видав командир – вона "очень качественная и теплая".

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