Росіяни засудили його на понад 20 років: з полону повернувся азовець, син "мами Тані"

Під час обміну 15 травня додому повернулися 205 оборонців. Серед них були й азовці, зокрема Артем Вишняк.

Про повернення сина повідомила його мама, Тетяна, в своєму інстаграмі. Жінка давно підписується як "мама Таня" – саме так її стали називати на акціях з вимогою повернути полонених.

Дивіться також У двох – день народження, 95% були у полоні з 2022 року: хто повернувся додому під час обміну

Що відомо про повернення Артема Вишняка з полону?

Фотографію з хлопцем виклали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 15 травня.

Також про повернення заявила мама Артема.

Наш світанок настав!

– коротко написала вона.

Повернення Артема Вишняка з полону: дивіться допис мами

Люди в коментарях пишуть вітання родині:

"Мама Таня, вся країна сьогодні святкує, ридаємо від щастя!"

"Який схожий на вас! Ми всі радіємо, я так взагалі до сліз! Ми діждалися всі разом його!"

"Вітаю з поверненням Артема додому. Нехай усі сльози відтепер будуть лише від радості. Ви пройшли неймовірне випробування. Бажаю вашій родині зцілення, миру й щасливих обіймів щодня. Найщасливіший день для тисяч людей, які вас знають. Сьогодні день сліз, але сліз радості".

Тетяна Вишняк – постійна учасниця акцій на підтримку полонених і їхніх родичів. З 19 квітня 2022 року вона не пропустила жодної акції.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу в 2024 році жінка розповіла: на перший такий захід у Києві прийшло лише кілька десятків. Вони хотіли привернути увагу до подій у Маріуполі. Та пізніше акції стали постійними. У них брали участь уже сотні людей, які нагадували: оборонці "Азовсталі" вийшли із заводу в "почесний полон" і не повернулися.

Артем Вишняк долучився до лав "Азову" в 19 років. Мріяв про це давно. Під час боїв на "Азовсталі" був оптимістичним, а під час виходу написав, що довго не матиме зв'язку і що пишається своїми батьками.

Тетяна Вишняк важко переживала той факт, що син у полоні. Була думка про те, що коли повернеться син, то може побачити мене у психіатричній лікарні і йому буде боляче. Він звинувачуватиме себе у цьому. А такого я б сину не побажала. Тому заради нього я мала впоратись з цим станом. І я це зробила,

– розповідала вона 24 Каналу.

Коли жінка опанувала себе, почала давати інтерв'ю та відвідувати зустрічі з посадовцями, відповідальними за процеси обміну. Вона вважає, що виділити дві години на відвідування акції може кожен з нас. Адже саме небайдужість до проблеми повернення "Азову" може підтримати родини оборонців.



Артем Вишняк / Фото зі сторінки "Редіса"

Командир "Азову" Денис Прокопенко ("Редіс") теж виклав фото Артема Вишняка. Він додав, що в Україну 15 травня повернулись 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з них 19 – оборонці Маріуполя.