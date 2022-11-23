"Азовсталь" – це символ, який нам треба відновити, – директор Метінвесту

Росія прицільно обстрілює нашу енергетичну інфраструктуру, намагаючись занурити мирне населення в холод і темряву й при цьому відправити в нокаут промисловість перед зимою. Але Україна навіть за таких умов відновлює роботу всіх систем. А після перемоги зможе відбудувати й легендарну "Азовсталь".

На цьому наголосив Юрій Риженков – генеральний директор Групи Метінвест, до складу якої входить металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі. Детальніше про ситуацію в українській енергетиці, умови для завершення війни, відновлення виробництва і новий План Маршалла він розповів в інтерв'ю британському BBC Radio 4.

До теми Компенсацію від росіян реінвестуємо в українські заводи, – директор Метінвесту в ефірі Sky News

Зима буде складною, але це не завадить Україні перемогти

Юрій Риженков відзначив, що нова тактика росіян, в основі якої руйнування української енергетики, може створити велику гуманітарну проблему. Адже без електрики не працює також каналізація, немає води й опалення. Утримувати систему в робочому стані навіть в умовах постійних обстрілів вдається лише завдяки енергетикам.

Особливо складною буде ситуація взимку, але Україна готується до цього.

Україна – частково аграрна країна, тому в нас досить багато місць, де більшість із нас має родичів у будинках, що можна обігріти вугіллям або дровами. Ми пережили 90-ті роки, коли подекуди не мали ні електрики, ні води, тому це точно не змусить український народ піти й сказати нашому президенту: припинімо захищати країну,

– наголосив генеральний директор Групи Метінвест.

За словами Риженкова, нові труднощі зроблять українців лише сильнішими, ще більше мобілізуючи їх до боротьби. Адже ми добре знаємо, хто винен у всіх наших бідах. А от сама війна, цитуючи експертів, закінчиться наступного року. Хоч коли саме – не знає ніхто.

Відомо тільки одне, зазначив Риженков: ані український уряд, ані український народ не підуть на жодні компроміси з Росією.

Я думаю, що війна закінчиться зі звільненням усіх українських територій. І Криму, зокрема. Ще кілька місяців тому ми сказали б, що це дуже важко, а зараз ми в це віримо. Ми віримо в ЗСУ,

– переконаний Генеральний директор Групи Метінвест.

Та поки ЗСУ захищають нас на передовій, кожен повинен підтримувати їх у тилу. Зокрема, Група Метінвест використовує своє виробництво для допомоги ЗСУ.

Ми виготовляємо броньовані сталеві пластини для бронежилетів. Також ми виробляємо деякі оборонні конструкції, які зараз працюють у польових умовах... У Запоріжжі наші вантажівки та екскаватори використовують для будівництва ліній оборони ЗСУ,

– поділився Юрій Риженков.

У Маріуполі будуватимуть нове підприємство замість відновлення старого

Після перемоги Метінвест планує повернутися й до Маріуполя, щоб відновити там підприємства. Звісно, реконструйовувати стару промисловість у її довоєнному форматі не будуть. Натомість будуватимуть нову, сучаснішу й екологічнішу промисловість.

Дуже прикро, що "Азовсталь" прославилася не хмарочосами в Лондоні чи крейсерами в Середземному морі, які побудували зі сталі "Азовсталі". Комбінат став відомим на весь світ тим, що був зруйнований. Я думаю, що й маріупольці, й усі ми поділяємо відчуття, що ми потребуємо відновлення. "Азовсталь" – це символ, який нам треба відновити,

– підсумував генеральний директор Групи Метінвест.

Для цього компанії знадобиться певна фінансова допомога, наприклад, від уряду або від репарацій. Загалом, додав Риженков, Україні потрібно щось на кшталт Плану Маршалла, який розробляли для відновлення Європи після Другої світової.