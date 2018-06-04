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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Бабченка назвали "воєнним злочинцем": "вбитий" журналіст знову опинився у центрі уваги

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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко / Соцмережі

У мережі розгорівся скандал навколо російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Зокрема, його звинувачують у негарних діях під час російсько-грузинської війни.

Так, колишній заступник генпрокурора та один із лідерів "Руху нових сил" Давід Саквалерідзе заявив, що Бабченко – "воєнний злочинець".

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Як очевидець і учасник російсько-грузинської війни, будучи обласним прокурором центральної Грузії, де власне вона і почалася, я його вважаю воєнним злочинцем. Тим, хто збирається заплатити нововилупленному патріоту України 50 тисяч доларів за інтерв’ю, раджу запитати, куди він подів білу стрічку, яку надів у Владикавказі, вступаючи в ополчення, і на чий землі він перебував. Тоді йому дали форму та білу пов'язку на рукав, якою він досі пишається,
– підкреслив політик на своїй сторінці у Facebook.

Крім того,він опублікував скріншот матеріалу журналіста тих часів, в якому Бабченко нібито висловлює підтримку сепаратистам Південної Осетії та заявляє, що їде за них воювати.

Водночас журналіст Віталій Портников різко відповів на допис Сакварелідзе, зазначивши, що Бабченко дав десятки інтерв'ю про російсько-грузинську війну та неодноразово наголошував, що саме Росія анексувала частину грузинської території.

Процитую хоча б його інтерв'ю "Радіо Свобода" в серпні 2017 року: "вивчаючи передісторію, сам конфлікт, потім вже, не знаю, через кілька місяців, може бути, через рік або два, я дійшов висновку, що все це було те ж саме, що і раніше, все те ж саме, що і зараз відбувається в Україні. Це була агресія Росії, це була імперська загарбницька війна. Росія цю агресію готувала, як тільки могла. Росія провокувала Грузію, як тільки могла. І за першої же можливості ввела туди свою армію та анексувала частину грузинської території,
– каже публіцист.

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Крім того, Портников підкреслив, що Давид Сакварелідзе назвав Бабченка "воєнним злочинцем саме після того, як той став учасником спецоперації СБУ.

"До цього моменту ні Сакварелідзе, ніхто інший з колишніх грузинських політиків, що перелицювали в рятівники України, ніяких звинувачень Бабченко не висували. Сподіваюся, що це просто моральне розкладання, а не свідома робота на ворога", – констатував представник ЗМІ.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

30 травня з'сувалося, що Аркадій Бабченко насправді – живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Також у СБУ зазначили, що у Києві було затримано організатора замаху на журналіста.

Теги: Новини України Скандал Новини Грузії Російська пропаганда Новини Росії Давід Сакварелідзе "Вбивство" Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
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