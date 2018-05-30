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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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Телеканал новин 24 Блоги Альфред Кох
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Альфред Кох

Бабченко погиб в бою, а значит он был прав

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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко / КП в Украине

Убит Аркадий Бабченко. Для меня он был не только журналист, но и старый солдат.

Да, так иногда бывает, что молодой, в общем-то, человек является старым, израненным солдатом. Таких много всегда было в России. Вот и Бабченко был одним из них.

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Он так и не выбрался со своей войны. На ней он выбрал нашу сторону и воевал на нашей стороне. Как умел. Мне нравились его статьи, а многим – нет. Но он погиб в бою. И значит был прав.

Их, погибших на нашей стороне – много.

Они лучше нас хотя бы потому, что наши общие враги их боялись сильнее, чем нас. Поэтому убили их. А мы остались живы.

Спи спокойно, солдат Аркадий Бабченко. Ты прожил достойную жизнь. Тебе не в чем себя упрекнуть.

Вечная слава героям. И вечная им память.

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Автор: Альфред Кох
Теги: Новини України Новини політики Публікації журналісти Вбивство Аркадія Бабченка Україна – Росія
Джерело: Альфред Кох
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