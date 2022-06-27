У багатьох містах України лунала повітряна тривога, у Дніпрі повідомили про вибухи

У багатьох регіонах Україну знову оголосили повітряну тривогу. Також повідомляється, що у Дніпрі чули вибухи.

Вкотре за добу в Україні лунає повітряна тривога. Про небезпеку оголосили у низці регіонів Сходу, Півночі та Півдня. Мешканці областей, у яких звучать сирени, мають якнайшвидше пройти до укриттів та не виходити звідти до моменту оголошення відбою.

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Телеграм-канали та очевидці повідомляють, що під час тривоги у Дніпрі було чути вибухи. Наразі ця інформація не є підтвердженою. У всякому разі місцевим мешканцям радять берегти своє життя та залишатися в укриттях.

Попри те, що дніпряни бачили дим у небі, інформація щодо ворожих обстрілів не підтвердилась. За даними очевидців, у місті працювали вибухотехніки, а вибухи були запланованими заздалегідь.

Цей процес був запланований. Всіх людей нашого району попередили, ми знали,

– прокоментували вибухи місцеві жителі.

Станом на 20:12 повітряну тривогу оголосили у таких областях:

Одеській

Миколаївській,

Дніпропетровській,

Сумській,

Полтавській,

Запорізькій,

та Луганській.

На Луганщині сирени повітряної тривоги не дають відбій вже 84 дні – тривога тримається в регіоні з 4 квітня через постійну загрозу обстрілів російських окупантів.

Цього разу повітряна загроза в областях тривала недовго – вже о 20:26 почали лунати сирени, які оголошують відбій. Тривога триває лише в Миколаївській, Сумській та Луганській областях, а також в Оріхівській територіальній громаді Запорізької області.

Зазначимо, що Оріхівській громаді зберігається загроза артобстрілу, про що свідчить електронна мапа повітряних тривог України.

Що робити під час повітряної тривоги

Коли почули звук сирени, яка оголошує повітряну тривогу, варто не легковажити своєю безпекою та негайно прямувати до укриття. Якщо ж його поруч немає, то потрібно хоча б дотримуватись правила "двох стін". Це означає, що від місця потенційного удару людину має відділяти 2 стіни: одна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків.

Покидати безпечне місце не можна до відбою повітряної тривоги. Про нього скажуть на офіційних ресурсах або ж пролунає ще один звук сирени. Ігнорувати небезпеку в жодному разі не можна, оскільки дотримання простих правил може врятувати життя.

Вибухи в Дніпрі: останні новини

В жодному разі не публікуйте фото чи відео вибухів в мережі. Також не слід розголошувати місця "прильотів" до офіційних повідомлень влади. Такими діями ви можете лише допомогти ворогу скорегувати вогонь.

Під час попередньої повітряної тривоги у Дніпрі місцеві мешканці повідомляли про вибухи. Також їх чули і в Дніпропетровській області.

Хоч очевидці почали публікувати світлини з чорним димом в регіоні, офіційного підтвердження прильотів чи спростування інформації не було.

Місцевих мешканців попросили не панікувати та не публікувати фото з місць імовірних вибухів.

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