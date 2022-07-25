По всій країні понад годину тривала повітряна тривога: у Харкові пролунали вибухи

Увечері 25 липня по всій країні прозвучала сирена, яка сповістила про повітряну тривогу. Понад годину загроза ракетного удару була у всіх регіонах.

Сирени спершу пролунали у центральних, північних та південних регіонах, а згодом охопили всю країну. Станом на 23:24 у всіх областях України оголосили про відбій повітряної тривоги.

Важливо Ворог має успіх біля Вуглегірської ТЕС, новий командувач ССО: основне за 152 день війни

Де пролунали сирени

Станом на 23:09 сирени сповістили про повітряну тривогу в:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Одеській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Волинській області;

Рівненській області;

Львівській області;

Закарпатській області;

Івано-Франківській області;

Хмельницькій області;

Тернопільській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині – там вона оголошена з 4 квітня. Водночас через тимчасову окупацію система оповіщення не працює на Херсонщині.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили близько 23:03 і одразу ж з'явилися перші повідомлення про вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про щонайменше 4 вибухи.

Що робити, якщо під час тривоги чути звуки вибухів

Якщо під час тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може бути результат роботи Сил протиповітряної оборони. Важливо не поширювати фото та відео, на яких видно роботу української ППО, щоб не допомагати ворогу.

Якщо все ж таки був "приліт" – пам'ятайте про те, що поширювати будь-які фото, відео, назву місця удару чи його адресу під час повітряної тривоги суворо заборонено. Усі ці дані можуть допомогти ворогу скорегувати вогонь. Це ставить під загрозу не лише вашу безпеку та безпеку ваших близьких, але й увесь ваш населений пункт.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо.

Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

Варто переглянути – росія визнала провину за удар по Одещині: дивіться відео