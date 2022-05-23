Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Нехтувати цим правилом заборонено. Воно рятує життя, нагадує 24 канал.

Зауважте Засудили до довічного: російському окупанту Шишимаріну оголосили вирок за вбивство цивільного

Станом на 16:08 про небезпеку повідомляють жителів таких областей:

Дніпропетровської;

Полтавської;

Харківської;

Запорізької;

Сумської;

Черкаської;

Вінницької;

Київської;

Житомирської;

Кіровоградської;

Донецької;

Миколаївської;

Одеської.

Денісова про загрозу

Людмила Денісова – уповноважена Верховної Ради України з прав людини – у понеділок, 23 травня, повідомила, що російський корабель "Адмірал Макаров" рушив у бік материкової України з території тимчасово окупованого Севастополя.

"Адмірал Макаров" – новітній корабель російського Чорноморського флоту.

За словами Денісової, корабель може збільшити ризик ракетних ударів по областях України. Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Окрім того, уповноважена Верховної Ради України з прав людини наголосила, що у Криму збільшилася активність військових літаків. Їхню найбільшу концентрацію зафіксували у тимчасово окупованій Євпаторії.

Денісова нагадала, що аеропорт Сімферополя закритий для цивільної авіації. Наразі є велика ймовірність, що російські загарбники використають його у військових цілях.

Зауважте! Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повідомив, що жертвами авіаудару по селищі Десна стали 87 людей. Російські загарбники вдарили по населеному пункту, де розташований один з навчальних центрів української армії, 17 травня. Розбирати завали завершили 23 травня.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно обороняти рідну землю. ЗСУ завдають російським окупантам значних втрат. Станом на 23 травня кількість ліквідованих окупантів зросла до 29 200.

Окрім того, українські герої знищили:

танків – 1 293 одиниці;

бойових броньованих машин – 3 166 одиниць;

артилерійських систем – 604 одиниці;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 одиниці;

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 одиниць;

крилатих ракет – 110 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 206 одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

Важливо – виступ Зеленського на економічному форумі у Давосі: дивіться відео