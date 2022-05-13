У багатьох регіонах України повітряна тривога: людям варто пройти в укриття
13 травня 2022 , 03:25Читать новость на русском
У багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ракетних атак людям радять пройти в укриття.
Відповідну інформацію почала публікувати місцева влада орієнтовно о 02:50 13 травня. Громадян закликають перебувати в укритті до відбою тривоги.
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У багатьох регіонах України лунають сирени
Сирени лунають у декількох регіонах країни / Скриншот
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