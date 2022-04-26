У Бахмачі з 26 квітня вводиться безперервна дводенна комендантська година
26 квітня 2022 , 20:28Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Чернігів
Від 26 квітня у чернігівському Бахмачі вводиться комендантська година, яка триватиме 2 дні. Введення комендантської години запровадив міський голова Бахмачу Павло Шимко.
Комендантська година почнеться з 22:00 26 квітня до 04:00 ранку 29 квітня.
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На період комендантської години забороняється перебувати на вулиці та громадських місцях без відповідних перепусток та посвідчень особи. Крім того, у комендантську годину не їздитиме громадський транспорт.
Мер Бахмача заявив, що такі заходи – безпекове рішення.
Дводенна комендантська година вводиться тільки в Бахмачі – інших населених пунктів громади це не стосується.
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