У Бахмачі з 26 квітня вводиться безперервна дводенна комендантська година

Від 26 квітня у чернігівському Бахмачі вводиться комендантська година, яка триватиме 2 дні. Введення комендантської години запровадив міський голова Бахмачу Павло Шимко.

Комендантська година почнеться з 22:00 26 квітня до 04:00 ранку 29 квітня.

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На період комендантської години забороняється перебувати на вулиці та громадських місцях без відповідних перепусток та посвідчень особи. Крім того, у комендантську годину не їздитиме громадський транспорт.

Мер Бахмача заявив, що такі заходи – безпекове рішення.

Дводенна комендантська година вводиться тільки в Бахмачі – інших населених пунктів громади це не стосується.

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