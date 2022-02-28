Балаклія відрізана, ми не можемо зв’язатися з Харковом, – мер міста

Міський голова Балаклія Іван Столбовий заявив, що наразі Балаклія відрізана від обласного центру. ЗА його словами, місто не може зв'язатися з Харковом, тому що Ростовська траса перекрита, а в сторону Змієва – розбита.

Столбовий додав, що продуктів харчування небагато, їх практично немає і вони не завозяться.

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Всі магазини 27 лютого ще працювали, але після авіаудару 28 лютого вони, можливо, працювати не будуть. Також не працюють аптеки, бо їм нічого продавати.

За його словами, ніч пройшла для міста без тепла. Зараз роблять все можливе, щобйого запустити.

Лікарня потрапила під авіаудар, але вона працює, там працюють всі медичні працівники. Вони забезпечені всім необхідним, і ліками, і теплом,

– сказав Столбовий.

Додамо, що ввечері 27 лютого Балаклія зазнало потужних авіаударів. Є значні пошкодження житлових будинків.