Балалайки, ведмеді і горілка: Лаврову подобається те, з чим Росію асоціюють у світі
Джерело:24 канал
У Росії міністр закордонних справ Сергій Лавров висловився щодо того, з чим весь світ пов'язує Росію – це балалайки, ведмеді та горілка. Однак чиновника це не ображає, він навпаки лише радіє.
Лавров вважає, що у цьому немає нічого поганого. Про позицію міністра повідомила низка російських ЗМІ.
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На думку російського політика, горілка, балалайка та ведмеді викликають у людей позитивні емоції. Він подякував за це Богу і сказав, що ці символи "йдуть від життя".
Просто сприймають нас як країну балалайки, ведмедів, горілки. Це ознака веселощів і доброго ставлення до життя. Ведмеді – ознака нашого дбайливого ставлення до природи,
– сказав Лавров.
Звісно ж, він не зміг не згадати США. Лавров сказав, що Росія викликає посмішку, а США нібито асоціюються з індіанцями.
"Їхня доля навіть незрівнянно гірша, ніж доля російських ведмедів. Вони живуть в резерваціях, а ведмеді ось гуляють у нас по всій країні", – підсумував свою позицію міністр.
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