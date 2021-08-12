Балалайки, ведмеді і горілка: Лаврову подобається те, з чим Росію асоціюють у світі

У Росії міністр закордонних справ Сергій Лавров висловився щодо того, з чим весь світ пов'язує Росію – це балалайки, ведмеді та горілка. Однак чиновника це не ображає, він навпаки лише радіє.

Лавров вважає, що у цьому немає нічого поганого. Про позицію міністра повідомила низка російських ЗМІ.

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На думку російського політика, горілка, балалайка та ведмеді викликають у людей позитивні емоції. Він подякував за це Богу і сказав, що ці символи "йдуть від життя".

Просто сприймають нас як країну балалайки, ведмедів, горілки. Це ознака веселощів і доброго ставлення до життя. Ведмеді – ознака нашого дбайливого ставлення до природи,

– сказав Лавров.

Звісно ж, він не зміг не згадати США. Лавров сказав, що Росія викликає посмішку, а США нібито асоціюються з індіанцями.

"Їхня доля навіть незрівнянно гірша, ніж доля російських ведмедів. Вони живуть в резерваціях, а ведмеді ось гуляють у нас по всій країні", – підсумував свою позицію міністр.

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