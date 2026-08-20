Ракета уже готова, – авіаексперт припустив, коли українська балістика може вдарити по Росії

Оборонна компанія Fire Point займається виготовленням української балістики. Створення власних ракетних систем має стати вирішальним у протидії російським ракетним атакам, які ворог дедалі посилює.

Авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап в етері 24 Каналу розповів, що ракета FP-7 вже готова, пройшла випробування у липні 2026 року. Наразі цей вид зброї проходить кодифікацію.

FP-7 у процесі кодифікації, а FP-9 готується до тестування

Після завершення кодифікації ракеті буде присвоєний спеціальний номер та підготовлена низка документів. Потім, як пояснив авіаційний експерт, цей засіб ураження стане на озброєння Сил оборони України.

Міністерство оборони зможе розпочати укладення контрактів та закупівлю цих ракет. Коли очільником Міноборони був Федоров, думаю, що було передбачено, що цей термін з трьох місяців буде скорочений до одного. Це частково підтвердила Ірина Терех (техдиректорка Fire Point), яка сказала, що процедура кодифікації займе 2 – 4 тижні,

– нагадав Криволап.

Тому, як прогнозує авіаційний експерт, вже на початку вересня можуть бути певні рішення щодо закупівлі такої зброї. Він також вважає, що оборонна компанія Fire Point готова налагодити серійне виробництво української балістики типу FP-7. На думку Криволапа, полетіти на Росію вона зможе на початку осені 2026 року, за найгіршого сценарію – всередині осіннього періоду.

А от щодо ракет FP-9, він прогнозує, що варто очікувати їхнє застосування пізніше. З його слів, їх тільки нещодавно презентували на виставці в Данії.

В цій ракеті заявлені характеристики щодо дальності 800 – 850 кілометрів, цього нам достатньо, аби 80% ВПК Росії знищити, якщо буде достатня кількість. Але в нас немає полігону, де ми можемо її випробувати. Тому цей процес відбуватиметься на "болотах", я маю на увазі Росію,

– підсумував Криволап.

Про перспективи використанні української балістики: дивіться у відео