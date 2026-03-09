Укр Рус
24 Канал Новини України Українську балістику FP-7 будемо випробовувати на сусідах, – головний конструктор Fire Point
9 березня, 19:44
3

Українську балістику FP-7 будемо випробовувати на сусідах, – головний конструктор Fire Point

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Українська ракета FP-7 від Fire Point може бути випробувана на полі бою.
  • ЇЇ вдосконалена версія уже невдовзі буде готова до тестувань.

Українське балістичне озброєння власного виробництва вже проходить успішні тестування. Проте головні випробування ракети FP-7 від компанії Fire Point – ще попереду. Вони лелітимуть на "сусідів".

Так висловився співвзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман під час інтерв'ю на армія TV.

До теми Ракета "Фламінго" долетить і до Москви: чому її так назвали та як вона вже тероризує Росію

Як тестуватимуть нову українську ракету та що про неї відомо?

В Україні триває розробка нових балістичних ракет. За словами Штілермана, ракету FP-7 найближчим часом можуть випробувати безпосередньо на полі бою. 

Будемо на сусідах випробовувати,
– анонсував він.

Очікується, що її бойова частина буде потужнішою, ніж у американської ATACMS, а вартість – приблизно у 2,5 раза нижчою. 

Зауважимо, що згідно із заявленими характеристиками, її дальність ураження сягає 200 кілометрів, а максимальна швидкість становить до 1500 метрів за секунду. 

Водночас більш далекобійну модель FP-9 планують підготувати до випробувань на початку літа. Її дальність може сягати близько 800 кілометрів. Також зазначається, що перехопити таку ракету буде складно. 

Так, її швидкість оцінюють приблизно у 1200 метрів за секунду, що значно перевищує показники російської "Іскандер-М", які досягають швидкості 800 метрів за секунду. За задумом розробників, ракета має бути здатною долати російські системи протиповітряної оборони.

Яку ще зброю створюють українські розробники?

  • Українська компанія Vyriy працює над створенням розвідувального безпілотника "Славік", який має стати вітчизняним аналогом DJI Mavic. Його розробляють як відносно недорогий дрон, що можна масово виробляти в Україні та зменшити залежність від імпортної техніки. 

  • Водночас, за словами авіаексперта та офіцера ПС у резерві Анатолія Храпчинського, Велика Британія також працює над новою балістичною ракетою Nightfall для України. 

  • Крім того, США, Франція, Німеччина та Велика Британія активно цікавляться українськими оборонними розробками, особливо технологіями безпілотників.