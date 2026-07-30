Серйозний сигнал, – у ЦПД пояснили, чому вперше за довгий час Росія застосувала балістику КНДР

Росія вперше за тривалий час могла атакувати Україну північнокорейською балістичною ракетою KN-23 під час масованої атаки 30 червня 2026 року. Такий крок може бути не випадковим і свідчити про значно серйозніші процеси, ніж просто поповнення арсеналу Кремля.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що використання ракет КНДР може означати проблеми Росії з власним виробництвом балістики. Окупанти вже змушені берегти стратегічний запас своєї зброї.

Чому Росія знову застосувала ракети KN-23

Андрій Коваленко пояснив, що до українських ударів по підприємствах російського ВПК країна-агресорка виробляла приблизно 60 балістичних ракет на місяць. Однак після атак Сил оборони ці темпи знизилися.

Зверніть увагу! Юрій Ігнат повідомив, що під час масованої повітряної атаки росіяни могли випустити по Україні північнокорейські ракети KN-23. Застосування цієї балістичної зброї зафіксували вперше майже за рік війни. Окупанти комбінують різні типи озброєння, намагаючись перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

Водночас Росія продовжувала масовані обстріли України, під час яких іноді запускала до трьох десятків балістичних ракет за одну атаку.

Росіяни вже залізли у стратегічний запас, який створювався для потенційної війни з країнами НАТО. Його потрібно відновлювати, тому вони використовують KN-23,

– зазначив Коваленко.

На його думку, застосування північнокорейських ракет може свідчити про те, що Кремль намагається менше витрачати власні ракети через обмеження у виробництві.

Керівник ЦПД про зброю КНДР, яку використовує Росія: відео

Андрій Коваленко зазначив, що поки немає підтвердженої інформації про нові постачання північнокорейських ракет. Однак раніше така співпраця між Москвою та Пхеньяном уже відбувалася в межах домовленостей про стратегічне партнерство. Росії могли передавати ракети в обмін на різні ресурси, фінансові розрахунки або технології.

Попри все, поява північнокорейської балістики під час останньої атаки є серйозним сигналом про стан російського ракетного арсеналу та подальшу військову співпрацю між країнами.

Додамо, Володимир Зеленський заявив, що окупанти для атаки по Дніпропетровщині 30 червня могли використати балістичне озброєння з КНДР. Ворожа ракета поцілила у цивільний будинок у Радушному, через що загинули та зазнали поранень мирні мешканці, зокрема діти. Глава держави наголосив, що цей удар підтверджує небезпечний союз Москви та Пхеньяна, створений задля спільного вбивства українців.