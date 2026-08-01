Балістичний удар по Києву: з'явилися моторошні кадри руйнувань

Уночі Росія випустила по Києву близько 30 балістичних ракет. Ворожі удари спричинили загибель людей і значні руйнування.

Наслідки російського обстрілу фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Про це повідомили у прокуратурі.

Які наслідки атаки на Київ 1 серпня?

У Солом'янському районі відбулося часткове руйнування квартир 5-поверхового будинку.

У Дарницькому районі пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків. Також вибиті скління вікон у будинках у Дніпровському районі.

У Печерському районі зруйновано приватні будинки. Пошкоджені автомобілі, супермаркети, адміністративні будівлі.

Наслідки ракетного обстрілу Києва / Фото ДСНС

Моторошні кадри з Києва / Фото Ян Доброносов

Внаслідок нічної атаки на Київ загинуло 9 людей. Серед них – 22-річний працівник поліції.

Станом на 09:00 відомо про 28 осіб постраждалих. Серед них – четверо дітей. Це 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець та 17-річний юнак. В однієї з дівчат попередньо отруєння продуктами горіння, у інших неповнолітніх множинні осколкові поранення та різані рани.

Руйнування у Києві після атаки 1 серпня / Фото прокуратура

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Наслідки атаки на Київ: дивіться відео