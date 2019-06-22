Балух про своє перебування в російській в’язниці: Є загроза життю

Українського бранця Кремля Володимира Балуха фактично не випускають зі штрафного ізолятора у колонії міста Торжок, що у Тверській області Росії. У ШІЗО політв’язня відправляють за найдрібніші порушення, провокаторами яких виступають самі працівники в’язниці.

Українець вважає, що проти нього готують "щось серйозне" і створюють умови, в яких його життю і здоров’ю може загрожувати небезпека. Зокрема, він знає про різні слухи, які поширюють про нього, аби налаштувати проти інших в’язнів. Про це інформує "Кримська правозахисна група".

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Так, після зовсім короткого перебування у загоні, Балуха знову на 15 днів відправили до штрафного ізолятора. Там він пробуде до 2 липня. Таку інформацію адвокатці Володимира Балуха передали з колонії.

Правозахисники певні: російські тюремники спеціально так часто відправляють українця до ШІЗО, бо хочуть звести на нуль його шанси на умовно-дострокове звільнення.

Ми вважаємо, що все це зроблено для обмеження прав і ще більшого погіршення його становища в колонії. Зараз він вже відзначений адміністрацією колонії як злісний порушник внутрішнього розпорядку,

– каже Ольга Скрипник, координатор "Кримської правозахисної групи".

На умовно-дострокове звільнення Балух міг претендувати в липні 2019 року

Що відомо про Володимира Балуха? Це – політв’язень із Криму. Українця у грудні 2016 року затримали представники російської ФСБ. Все – через український прапор і табличку "Вулиця Героїв Небесної Сотні", які були розміщені на будинку чоловіка в анексованому Криму.



Проте звинуватили російські окупанти чоловіка в іншому: вони начебто знайшли на горищі його дому патрони і тротилові шашки.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення, а потім щоразу збільшували цей термін.



У березні 2018 року політв'язень оголосив безстрокове голодування, яке тривало 205 днів.



Наприкінці лютого 2019 року російські окупанти етапували Балуха з Криму у колонію вглиб РФ. Етап тривав близько місяця. Тепер політв'язня незаконно утримують у колонії міста Торжок у Тверській області.





Колонія №4 у Торжку, що у Тверській області Росії

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