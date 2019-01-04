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      Юрій Бутусов

      Бандера и Сталин: мифы и пропаганда

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      Иосиф Сталин
      Иосиф Сталин

      Бандеру называют "нацистом", хотя немцы бросили его в концлагерь и убили родственников. А Сталин заключил с Гитлером мирный договор и оккупировал Западную Украину совместно с нацистами.

      Украинцам пришлось воевать против оккупации от СССР – союзника нацистской Германии. Бандера никого не призывал оккупировать. И если бы Сталин не сотрудничал с нацистами, и не осуществил Голодомор миллионов украинцев в СССР, то причин воевать с русскими оккупантами у Бандеры бы не возникло.

      "Почему "бандеровцы" были такие жестокие?" А потому что они прекрасно знали, что такое Голодомор, за который ни одно государство в мире не стало вступать в конфликт с СССР, никто не стал спасать украинцев от террора Сталина. Миллионы были уничтожены тихо и имена большинства из них забыты и стерты, как будто и не было. И в ответ Бандера организовал убийство резидента СССР Майлова. И потому украинцы стали воевать против оккупации Сталина, чтобы второй Голодомор не накрыл Западную Украину.

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      Сравните цифры погибших в результате действий украинских повстанцев – с цифрами убитых и депортированных украинцев в ходе Голодомора и оккупации Западной Украины в 1939-м – украинцев погибло в десятки раз больше. Так кто же террорист? Украинский террор спровоцировали те, кто убил миллионы украинцев.

      У Бандеры не было государства, он вел борьбу за свободу украинского народа. У Сталина было государство, он вел борьбу, чтобы уничтожить всех, кто может сомневаться и посягать на его власть, чтобы поработить всех, кто свободен.

      Украинский вождь Бандера вел борьбу с оккупантами на землях Украины, и при этом погибло некоторое число русских, которые были в составе оккупантов. Советский вождь Сталин убил миллионы людей всех национальностей, которые населяли СССР, и на тех землях которые СССР решил оккупировать. Но при этом к памятнику Сталину до сих пор несут цветы в Москве, а Бандеру российская пропаганда обвиняет.

      Пора признать – миф о Бандере создан советской и российской пропагандой, чтобы оправдать Голодомор, чтобы оправдать сговор с Гитлером и оккупацию Западной Украины, чтобы оправдать советский террор, чтобы оправдать террор ГПУ-НКВД-КГБ в Европе против лидеров украинского сопротивления, и самое главное – чтобы отказать украинцам в праве на вооруженное сопротивление. Чтобы опорочить саму идею отпора террору Москвы. Чтобы дискредитировать саму мысль о борьбе за свободу.

      Не выйдет. Бандера вошел в украинскую историю, и его имя в ней увековечено как одного из главных борцов за современную Украину.

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Голодомор Степан Бандера Історія
      Джерело: 24 Канал
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