"Bandersnatch": нова серія "Чорного дзеркала" дає гладачеві вибрати, що зробить головний герой

Після чотирьох успішних сезонів серіалу "Чорне дзеркало", Netflix випустив інтерактивний фільм під назвою "Бандерснетч", який дає глядачеві вибрати, що відбуватиметься далі. Сукупність виборів у підсумку приводить до одного з п’яти альтернативних фіналів.

Серіал "Чорне дзеркало", як правило, не потребує особливого представлення, бо люди так чи інакше чули про нього. Отож, якщо ти вже бачив всі чотири сезони і дуже добре розумієш манеру й тематику, то переходь до наступного абзацу. Якщо ти не дивився серіалу чи злякався першої серії (так-так, це там, де був секс зі свинею), то Black Mirror здебільшого говорить про наслідки розвитку технологій, показує все у похмурих тонах і кожну серію робить окремою історією, при цьому залишаючи епізоди спорідненими. Як, наприклад, Marvel зі своїм кіновсесвітом. Чорне дзеркало, згідно з задумкою, це екран смартфона, телевізора чи комп’ютера.

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"Bandersnatch" постійно ставить перед глядачем вибір між двома варіантами, і події розвиваються вже згідно з вибором. Вибору підлягають рішення – починаючи від того, які плстівці їстиме головний герой чи яку касету включить послухати, і аж до вбивати батька чи просто на нього накричати. Цей фільм міг би тривати 5 годин, але, зрештою, глядач проходить сюжет за 60-90 хвилин, добираючись до титрів, декілька разів заблукавши на шляху. Вибір можна робити мишкою чи пультом, а відводиться на приняття рішення 10 секунд. У випадку, якщо глядач не обирає нічого, система йде за випадковим варіантом.

Сюжет будується навколо хлопця, який в 1984-му пише гру Bandersnatch. Це гра за мотивами книги чоловіка, який так повірив в паралельні всесвіти, що навіть вбив свою дружину, бо це все не має значення. Не розповідатимемо всі деталей пригод героя, а лише скажемо, що більша частина виборів насправді присутні у цьому фільмі лише номінально. По факту, не покидає враження, що все може закінчитись погано, ще гірше, чи трішки краще, ніж найгірше.

Концепція інтерактивного кіно не нова, і той же Netflix вже використовував для свого дитячого "Кота в чоботях" і ще ряду мультфільмів. "Чорне дзеркало" – це, швидше, спосіб протестувати концепцію на великій кількості глядачів. Водночас, такий підхід ускладнює задачу піратам, яким тепер хіба що 5-годинний відеоряд в мережі розміщувати. На майданчику Netflix досвід від перегляду і безпосередньої участі в фільмі, доволі плавний. З часом постійний вибір втомлює і стає трохи нудним, особливо, якщо доводиться ходити по сюжетному колу. Але концептуально "Бандерснетч" доповнює не лише "Чорне дзеркало", а й перегукується з серіалом "Дуже дивні справи" завдяки стилю і часовому проміжку. Ще, з’являються асоціації з "Бійцівським клубом" через роздвоєння особистості і "Матрицею" через присутність постійних вагань у реальності світу. Настроєво "Бандерснетч" сприймається як "Світ дикого заходу". Сучасний глядач готовий і хоче бачити такі серіали.

Навіть якщо ви чекали новий сезон "Чорного дзеркала", то спробувати інтерактив варто. Доволі швидко це перестає приносити задоволення, але й відірватись не вдається. Хочеться спробувати змінити вибір і перевірити якою буде кінцівка, якщо ввести в сюжет іншу змінну. "Бандерснетч", зрештою, натякає, що не має значення що ми з вами обираємо на пультах, а можливість вибору — лише омана. Насправді, контролю в нас значно менше, ніж нам може здаватись.

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