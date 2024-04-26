Банк Альянс отримав відстрочку з виплати боргу за банківською гарантією перед НЕК Укренерго

Рішення судді Господарського суду міста Києва Сташківа Ростислава Богдановича від 17 квітня дозволило Банку Альянс й надалі затягувати строки розгляду в апеляційному суді справи про стягнення на користь НЕК Укренерго 1 мільярд 113 мільйонів гривень за банківською гарантією.

Отримало відмову долучитися до справи на боці НЕК Укренерго й НАБУ, яке завершило кримінальне розслідування за обставинами цієї справи, пише 24 Канал.

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Йдеться про резонансну справу, в якій компанія "Юнайтед Енерджі" наприкінці лютого – початку березня 2022 року не розрахувалась з НЕК Укренерго за отриману від держави електроенергію. Відповідно до умов виданої Банком Альянс банківської гарантії, заборгованість "Юнайтед Енерджі" мав сплатити банк-гарант. Але Банк Альянс відмовився від своїх гарантійних зобов'язань і впродовж вже 2 років випробовує на міцність і зрілість судову систему України.

У грудні 2022 року Господарський суд Києва за позовом НЕК Укренерго виніс рішення на користь державної компанії у справі № 910/3268/22 і зобов’язав Банк Альянс сплатити державній компанії 1 мільярд 113 мільйонів гривень. Втім Банк Альянс оскаржив це рішення. Судові засідання в Північному апеляційному суді з порушенням всіх процесуальних строків тривали понад рік: судді хворіли, йшли на лікарняні, у відпустки, брали самовідвід, посилаючись на увагу до справи ЗМІ, переносили розгляд, не спромігшись прийняти рішення по суті справи.

Нарешті, 25 квітня 2024 року колегія суддів Північного апеляційного суду у складі Коробенко Г.П., Тарасенко К.В. та Тищенко А.І. винесла ухвалу про зупинення провадження у справі № 910/3268/22 за клопотанням Банку Альянс. За матеріалами судового засідання, головуючий суддя проявив наполегливість в тому, щоб адвокати Банку Альянс не відмовились від заявленого ними раніше клопотання про зупинення провадження.

Підставою для зупинення провадження Північним апеляційним судом стало винесене суддею Сташківим рішення Господарського суду Києва від 17 квітня 2024 року у справі № 910/1479/23 за позовом Банку Альянс, в якому позовні заяви банку були задоволені повністю: банківська гарантія, видана на користь НЕК Укренерго визнана такою, що не підлягає виконанню, а зобов’язання Банку Альянс перед державою припиненими. Тепер розгляд справи в Північному апеляційному суді щодо 1 мільярдного боргу Банку Альянс перед державною компанією не буде відновлений, допоки рішення від 17 квітня не вступить в законну силу, або не пройде всі інстанції оскарження.

Показово, що суддя Сташків при винесенні рішення досліджував обставини, вже доведені тим самим Господарським судом Києва в грудні 2022 року. Представлені Банком Альянс суду нові докази, які стали відомі банку, начебто, лише у 2023 році насамперед підтверджують невиконання "Юнайтед Енерджі" своїх зобов’язань перед НЕК Укренерго і настання гарантійного випадку, при якому Банк Альянс мав безумовно сплатити кошти державній компанії. Не взяв до уваги Господарський суд і заяву НЕК Укренерго про те, що Банк Альянс своїм позовом порушує вимоги до належного захисту, адже позиватись про визнання обов’язків банку припиненими після того, як права НЕК Укренерго вже були заявлені і підтверджені судовим рішенням, є неприпустимим способом захисту.

Ще одна важлива деталь рішення Господарського суду від 17 квітня – це сума судового збору, який було визначено для Банку Альянс. Оскільки суддя Сташків вирішив, що предметом позову є немайнові відносини між Банком Альянс і НЕК Укренерго, судовий збір склав лише 5 368 гривень.

Насправді, враховуючи визнану судом суму зобов’язань Банку Альянс перед НЕК Укренерго на суму 1 мільярд 113 мільйонів, при подачі позову банк мав сплатити судовий збір у розмірі 1 мільйонів гривень. Така позиція суду щодо визначення даної категорії спору нематеріальним, суперечить усталеній судовій практиці та викликає, м'яко кажучи, подив. Можливо в господарському суді міста Києва визначено "особливі умови" для Банку Альянс, навіть, при визначенні розмірів судового збору? На це запитання відповідь мали б надати детективи НАБУ.