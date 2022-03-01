Банк в Узбекистані зупинив грошові перекази з Росії

Світ дедалі серйозніше "карає" Росію за напад на Україну. Навіть Узбекистан створює окупантам проблеми.

Раніше країна заявила, що займає нейтральну сторону в питанні нападу Росії на Україну. Втім, це не завадило їй прийняти певні міри.

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Зокрема, узбекистанський цифровий банк Apelsin призупинив грошові перекази з Росії. Причини та терміни не назвав.

Послугами Apelsin сьогодні користуються більше мільйона росіян.



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