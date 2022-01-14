Банки можуть блокувати картки своїх клієнтів: у чому причина

Тепер банки зможуть блокувати картки у разі нетипових операцій, які не відповідають фінансовим можливостям клієнта. До того ж представники фінансової установи мають право звернутися до нього за поясненнями.

Такі зміни передбачає закон про фінансовий моніторинг, який працює в Україні вже понад 1,5 роки.

Важливо Блокування переказів та штрафи: чому українці скаржаться на фінмоніторинг

Детальніше про нововведення

Відповідно до норм закону, банки повинні ідентифікувати платників. Якщо за один день на рахунок надійде декілька платежів по 5 тисяч гривень, банк може тимчасово заблокувати рахунок та звернутися за поясненнями.

Норми закону не поширюються на:

сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов'язкових зборів та платежів (незалежно від суми);

сплату кредиту у сумі до 30 тисяч гривень;

перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);

всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тисяч гривень;

зняття коштів з власного рахунку.

Що цьому передувало

До 5 тисяч гривень можна поповнити готівкою рахунок або картку без ідентифікації особи.

У вересні 2021 року максимальну суму переказів без ідентифікації було збільшено на 1 гривню. Закон ухвалили через те, що найчастіше українцям було незручно переводити суму до 4999 гривень, тому її вирішили округлити.

Крім того, у 2021 році у Верховній Раді була спроба підняти максимальну суму анонімних переказів до 25 тисяч гривень, однак рішення відклали. Водночас банки встановлюють власні норми щодо системи фінмоніторингу, жорсткість яких може відрізнятися.