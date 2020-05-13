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"Банківський" закон показав, що Зеленський не залежить від Коломойського, – Фесенко

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Володимир Фесенко
Володимир Фесенко / kontrakty.ua

Голосування за так званий банківський закон остаточно зруйнувало міф про те, що президент Володимир Зеленський – маріонетка олігарха Ігоря Коломойського.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, закон має як функціональне, так і політичне значення.

Сам закон дуже важливий для подальших відносин з МВФ, для отримання першого траншу за програмою stand-by. Але голосування також підтвердило, що немає ніякої кризи в парламенті і в партії "Слуга Народу". Очевидно, що контроль над більшістю та "машиною голосування" у президента зберігається,
– пояснив експерт.

Володимир Фесенко також підкреслив, що закон важливий для іміджу президента. На його думку, Зеленський остаточно зруйнував міф, який розкручували прихильники Петра Порошенка під час передвиборчої кампанії, про те, що Володимир Зеленський нібито є маріонеткою олігарха Ігоря Коломойського та виконує всі його вказівки.

Багато про що говорить навіть неофіційна назва закону – "антиколомойський". І тим, що президент публічно закликав проголосувати за цей закон і фракція його підтримала, Володимир Зеленський показав, що для нього суспільні, державні інтереси вищі від колишніх відносин з дніпропетровським олігархом,
– підсумував Володимир Фесенко.

Як повідомлялось, у середу Верховна Рада ухвалила закон № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Він передбачає, що проблемні банки не можуть бути повернені колишнім власникам. Закон був однією з умов для підписання Україною угоди з МВФ.

Автор: Даша Птаховська
Теги: МВФ Ігор Коломойський Володимир Зеленський
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