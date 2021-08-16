Банкова робить все, щоб Київ зупинився, – політичний експерт

Спроби Банковій боротися з Кличком за допомогою правоохоронців можуть призвести до зупинки процесів в Києві.

Про це заявила політична експертка Світлана Кушнір на своїй сторінці в фейсбуці.

"Банкова хоче зупинити Кличко, а в підсумку може зупинити Київ. І головна проблема в тому, що в ОП не усвідомлюють, яким цей «кінець» може бути. Для них і для Києва. Слідчі дії, арешти, вилучення стали буденністю для київських чиновників. Мільйони взятих зі стелі збитків, нібито викликаних їх діями, скоро наздоженуть держбюджету. Величезна кількість новин про обшуки та арешти сильно контрастує з відсутністю повідомлень про судові рішення. Немає навіть банальних згадок про передачу справ до суду. Тому що справи порушуються не для розслідування, а для створення необхідної телекартинки і інформаційного шуму", – написала Кушнір.

Вона зазначила, що сьогоднішні обшуки в КП, яке відповідає за Подільсько-Воскресенський міст, можуть призвести до зупинки будівництва.

Це можна пояснити істерією в команді великих "будівельників" з Банкової. Після низки невдалих спроб забрати у Києва майже добудований об'єкт і показати "неспроможність Кличка" вирішили просто зупинити будівництво моста і зірвати його неминуче відкриття вже в цьому році,

– зазначила Кушнір.

Експерт переконана, що методи політичної боротьби Офісу президента неприйнятні і можуть мати важкі наслідки.

"Готовність Банкової йти до кінця в знищенні політичного конкурента може привести до зупинки важливих об'єктів. Сьогодні - будівництво моста. А що далі? Зупинять будівництво нових станцій метро? Чи повернуть паркувальний хаос в місті? На що ще здатна Банкова в протистоянні з Кличком? Банкова зупиняє весь Київ, а не одного Кличка. Від таких дій страждають в основному кияни. А історія показує, що українці вміють робити висновки з політичних переслідувань владою своїх конкурентів. І ці висновки, як правило, владі дуже не подобаються. Запитайте у Януковича", – підсумувала вона.

Раніше в КМДА назвали обшуки КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд міста Києва" продовженням тиску на столичну владу.

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