Банкрутство ексвласника Дельта Банку Лагуна – спроба уникнути сплати боргів перед державою

Колишній власник Дельта Банку Микола Лагун має чимало зобов’язань перед державою та держустановами. До прикладу, лише Ощадбанку за рішенням суду він має виплатити 250 мільйонів доларів.

Про це мовиться у журналістському розслідуванні Апостроф TV. У який спосіб Лагун вирішив не сплачувати борги – розповідаємо далі.

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Адвокати Лагуна затягують судовий процес

Крім боргів перед Ощадбанком, Микола Лагун повинен сплатити також 0,5 мільярда доларів як відшкодування збитків за незаконне виведення коштів в офшори, отриманих як рефінансування від Нацбанку України. Щобільше, вже декілька років Фонд гарантування вкладів фізичних осіб намагається стягнути з Лагуна та топменеджерів банку 850 мільйонів доларів.

З 2022 року ексвласник Дельта Банку переховується від війни та правоохоронних органів в Австрії чи в Монако. А на жодних кримінальних справах підсудний так і не з'явився. Адвокати Лагуна вміло затягують судовий процес, зазначають журналісти.

Лагун оголосив себе "неплатоспроможним", щоб уникнути виплати боргів

Зараз фігурант кримінальних проваджень, який надійно заховав майно та гроші, що вивів з банку, вирішив звільнити себе від виплати боргів, оголосивши себе "неплатоспроможним". Зауважимо, що цю справу, на відміну від кримінальних, розглядають дуже активно.

Відтак, до Господарського суду міста Києва Лагун на початку серпня 2023 року подав заяву про "неплатоспроможність". Її прийняв до розгляду суддя Пасько та призначив підготовче засідання вже через 2 тижні.

До слова, в ухвалі, підписаній суддею Пасько, немає жодної інформації про кредиторів ексвласника Дельта Банку, чи про суму його боргів. Хоча саме для цього банкір-утікач і звернувся до суду – щоб "обнулити" свої колосальні борги, зауважують журналісти-розслідувачі.

Кредитори Миколи Лагуна, зокрема НБУ, Ощадбанк, Укрексімбанк та ціла низка фізичних і юридичних осіб, вже майже десятиріччя намагаються повернути втрачені гроші через суд. Утім запрошення на вкрай важливу справу Лагуна про банкрутство так і не отримали.

Зрозуміло, що сам утікач у Господарському суді Києва не зʼявився. А слухання справи тривало всього кілька хвилин. Наразі засідання перенесли на 7 вересня.

Зверніть увагу, якщо Господарський суд Києва затвердить "план реструктуризації боргів" Лагуна, тоді, у кращому випадку, банкір-утікач зобов'яжеться погасити якусь незначну суму боргу. А щодо всіх інших – запропонує прийняти рішення про прощення боргів.

Відтак, ексвласник Дельта Банку зможе вийти "сухим із води", а 1,5 мільярда доларів, які він заборгував державі, зникнуть з ним назавжди. Водночас, якщо кредитори не погодяться – Миколу Лагуна просто оголосять банкрутом.

І це знову виграшний для нього варіант – через "відсутність майна" його звільнять від усіх боргів. Усе, що загрожуватиме Лагуну тоді – заплямована ділова репутація на 3 роки й зобов'язання письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності іншим сторонам при укладенні нових фінансових договорів, кажуть журналісти.