Барак Обама повертається до своїх виборців?

Колишній президент США Барак Обама скучив за публічністю і планує запустити на американському ТБ своє власне шоу, у якому ведучими будуть він сам та його дружина Мішель. ЗМІ, які транслюють цю новину, обов'язково додають, що телепрограма двох Обам не матиме на меті дискредитувати діючого президента Штатів Дональда Трампа. Більше того, буде повністю аполітичною.

І Барака можна зрозуміти. Ви тільки уявіть, як це: 8 років очолювати країну, розбиратися у всіх політичних процесах своєї країни і всього світу, постійно спілкуватися на вищому рівні з керівниками інших держав. І так, немає сумнівів, що Обама йшов до президентства все життя і втілив свою мрію ще й двічі.

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Він вивчав політологію у Колумбійському університеті, юриспруденцію у Гарварді, працював у конторах, які займалися реєстрацією виборців та захистом громадянських прав. Далі став викладачем, а трохи пізніше, у 1996 році почалася політична кар'єра Барака Обами – разом з його обранням на пост сенатора штату Іллінойс.

Минулого року, 20 січня 2017 року Обама склав свої президентські повноваження і зробив ковток вільного від політики повітря. Тепер йому хочеться чогось простого і людського, можливо, навіть без піджаків і краваток. Поки що остаточно ані формат шоу, ані назва, ані тематика не затверджені, проте відомо, що основою програми стануть "надихаючі історії".

Можу з упевненістю сказати, що яким би це шоу не було, воно точно буде цікавим, адже у Барака Обами не тільки добре підвішений язик, а й відмінне почуття гумору. І хто зна, може, якось під час свого другого президентського терміну Барак сидів за столом, дивився у вікно і думав про те, яким би могло бути його життя без політики. І, можливо, саме тоді він почав мріяти про власну ТБ-програму, про те, як він відкриватиме світу цікавих людей, що розповідатимуть унікальні історії.

І тепер мрія стане реальністю. До того ж, компанія Netflix подружжю ще й грошенят за це підкине. А світ побачить, що з того вийшло.

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