У Башкортостані прогриміли вибухи: під атакою "Газпром нафтохім Салават" – потужні кадри

У Башкортостані, що в Росії, 13 серпня вранці пролунали вибухи. Повідомлялося про пожежу в районі НПЗ "Газпром нафтохім Салават".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, а також телеграм-канал Exilenova+ та опозиційне медіа ASTRA.

Що відомо про вибухи в районі "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані?

Після 07:00 за київським часом стало відомо про вибухи у місті Салават, що у Башкортостані. У мережі ширили кадри з вибухами, які бачили в районі нафтопереробного заводу "Газпром нафтохім Салават".



Вибухи в районі "Газпром нафтохім Салават" 13 серпня / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Тимчасовий виконувач обов'язків глави Республіки Башкортостан Радій Хабіров підтвердив атаку. Водночас він стверджує, що у промзоні Салавата "впали уламки одного з безпілотників", унаслідок чого й виникнув спалах.



У Салаваті на НПЗ бачили дим / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Варто зазначити, що "Газпром нафтохім Салават" – це один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії із потужністю 10 мільйонів тонн сировини на рік. Він поєднує нафтопереробне, хімічне та газохімічне виробництва.

Підприємство випускає автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, поліетилен та іншу продукцію.



"Уламки" впали в районі промзони у Салаваті / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Також у Башкортостані дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Чишминському районі.

За попередніми даними, після ураження на території великого складсько-розподільчого комплексу Wildberries виникла пожежа. Об'єкт використовували для зберігання, сортування та розподілу товарів.



У Башкортостані також атакували хаб Wildberries / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Нагадаємо, останній раз НПЗ "Газпром нафтохім Салават" українські військові атакували 14 липня. Щоб його уразити, дрони подолали близько 1 500 кілометрів.

Вороже підприємство було атаковане у взаємодії з підпільним повстанським рухом на території Росії "Черная искра". На НПЗ утворилася пожежа та величезний шлейф диму, які бачили в районах навколо підприємства.