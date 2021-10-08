У Батумі витягнули дитину з машини, яку завалило через обвал: неймовірне відео порятунку

У Батумі, що у Грузії, завалився багатоповерховий житловий будинок. З-під завалів вдалось витягнути 6-річну дитину. Малюк був в автівці, яку припаркували поруч з будівлею, що зруйнувалось.

Відео дивовижного порятунку опублікували грузинські телеграм-канали. Порятунок дитини рятувальники та очевидці зустріли оплесками.

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З-під завалів вдалось врятувати і немовля

Згодом ЗМІ повідомили, що врятувати з-під куп каміння та металу вдалось і немовля. Наразі тривають пошуки людей, які могли вижити та потрапити у пастку.

Тим часом, інформують місцеві медіа, людей, які проживають в частині будинку, що встояла, евакуйовують.

Під руїнами є ще щонайменше одна сім'я

Як заявила виконувачка обов'язків мера Батумі Лейла Сурманідзе, під завалами залишається щонайменше одна сім'я. Вони перебували вдома на момент катастрофи. Також рятувальники кажуть, що до них додзвонились 2 осіб, які під будинком і чекають на допомогу.

Дивіться відео фантастичного порятунку дитини: