У Батумі витягнули дитину з машини, яку завалило через обвал: неймовірне відео порятунку
Джерело:Tbilisi life
У Батумі, що у Грузії, завалився багатоповерховий житловий будинок. З-під завалів вдалось витягнути 6-річну дитину. Малюк був в автівці, яку припаркували поруч з будівлею, що зруйнувалось.
Відео дивовижного порятунку опублікували грузинські телеграм-канали. Порятунок дитини рятувальники та очевидці зустріли оплесками.
До теми У Батумі обвалився багатоповерховий житловий будинок: є жертви
З-під завалів вдалось врятувати і немовля
Згодом ЗМІ повідомили, що врятувати з-під куп каміння та металу вдалось і немовля. Наразі тривають пошуки людей, які могли вижити та потрапити у пастку.
Тим часом, інформують місцеві медіа, людей, які проживають в частині будинку, що встояла, евакуйовують.
Під руїнами є ще щонайменше одна сім'я
Як заявила виконувачка обов'язків мера Батумі Лейла Сурманідзе, під завалами залишається щонайменше одна сім'я. Вони перебували вдома на момент катастрофи. Також рятувальники кажуть, що до них додзвонились 2 осіб, які під будинком і чекають на допомогу.
Дивіться відео фантастичного порятунку дитини:
Що відомо про вибух у Батумі?
Будинок завалився 8 жовтня. Влада досі не називає причину катастрофи. Кажуть, що кілька років тому добудували шостий поверх, проте навряд, чи це стало причиною. Можливо, справа у вибуху газу.