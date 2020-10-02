Кандидат у президенти США Джо Байден та його дружина Джилл Байден не заразилися COVID-19. Про це свідчать результати їхніх ПЛР-тестів.

Про те, що вони з дружиною – здорові, Байден особисто повідомив у твіттері. Також він закликав людей дотримуватися карантинних вимог.

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Я радий повідомити, що ми з Джилл отримали негативний результат тесту на COVID-19. Дякуємо усім за ваші схвильовані повідомлення. Я сподіваюся, це стане нагадуванням: носи маску, дотримуйся соціальної дистанції та мий руки,

– написав Байден.

Заспокоївши шанувальників, він вирушив у штат Мічиган для проведення передвиборчої агітації.

Зауважимо, що головний опонент Байдена на президентських виборах у США – Дональд Трамп – разом із дружиною Меланією заразився COVID-19. Про це стало відомо 2 жовтня.

Дебати Трампа та Байдена відбулися 30 вересня. Вочевидь, саме ця зустріч із зараженим Трампом змусила Байдена здати ПЛР-тести. Наступні дебати опоненти запланували на 15 жовтня в Маямі. Офіційного повідомлення про їхнє скасування наразі не було.



Вибори в США 2020 рейтинги кандидатів / Інфографіка 24 каналу