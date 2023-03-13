Байден запросив рекордну суму на оборону – через Україну та Тайвань, – Reuters

Президент США Джо Байден запросив на оборону у мирний час рекордну суму у розмірі 886 мільярдів доларів. Мовляв, сума обумовлена війною в Україні та загрозою з боку Китаю.

На тлі вторгнення Росії в Україну і загрози з боку Китаю Конгрес дав зрозуміти, що збільшить витрати на оборону на запит Байдена протягом багатомісячного бюджетного процесу.

Дивіться також Доленосний вибір Китаю та чи надовго вистачить зброї США: що про Україну пишуть західні ЗМІ

Більше, ніж було анонсовано

Запит виділити 842 мільярди доларів для Пентагону з додатковими 44 мільярдами доларів, призначеними для програм, пов'язаних з обороною, у Федеральному бюро розслідувань, Міністерстві енергетики та інших агентствах. Бюджет національної безпеки сягає 886 мільярдів доларів, що на 28 мільярдів перевищує минулорічні – 858 мільярди доларів,

– пише видання.

Зазначають, цей бюджет буде першим, на який закуповуватимуть ракети та інші боєприпаси за багаторічними контрактами, що є звичайною справою для літаків і кораблів.

Пентагон сигналізував про постійний попит у провідних виробників боєприпасів, як Raytheon Technologies Corp, Lockheed Martin Corp і Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.

Крім того, передбачено, що гроші підуть на підвищення заробітної плати військовослужбовців на 5,2%, а також на дослідження і розробки озброєння.

У бюджеті не передбачена додаткова фінансова допомога Україні

СNN пише, що "через плинність війни" у новому бюджеті Пентагону не передбачено виділення додаткової фінансової допомоги Україні.

Бюджетний запит Пентагону на 842 мільярди доларів на 2024 рік не включає додаткове фінансування України у її війні проти Росії через непередбачуваність довготривалості конфлікту,

– пише видання з посиланням на офіційних осіб.

Зауважують, що бюджетний запит Пентагону на 2024 фінансовий рік містить 300 мільйонів доларів на сприяння безпеці Україні, "яка завжди була в бюджеті", але в іншому випадку "іншого фінансування України у запиті немає".

З початку повномасштабного вторгнення Росії, США надали Україні приблизно 30 мільярдів доларів допомоги.