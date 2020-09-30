Байден, на відміну від Трампа, оприлюднив податкову декларацію: скільки він заробляє
Трамп не показав свою податкову декларацію, бо вона "на перевірці". Байден же, його головний конкурент на президентських виборах у США, опублікував свою за кілька годин до дебатів.
Дохід подружжя Байденів зменшився від минулих двох років дуже суттєво, пише CNBC.
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Коротко про прибутки родини Байденів
- Кандидат у президенти США від Демократичної партії у 2019 році заробив 944 тисячі 737 доларів.
- З яких, до слова, сплатили податків (31% федерального мита на прибуток) – 299 тисяч 346 доларів.
- Байден також відзвітував про 14 тисяч 700 доларів благодійних пожертв.
Що цікаво, подружжя Байденів раніше заробляло значно більше:
- У 2017 році – понад 11 мільйонів доларів.
- А у 2018 – 4,5 мільйона.
Тут дивіться Відео дебатів Трампа та Байдена 30 вересня 2020 року