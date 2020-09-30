Трамп не показав свою податкову декларацію, бо вона "на перевірці". Байден же, його головний конкурент на президентських виборах у США, опублікував свою за кілька годин до дебатів.

Дохід подружжя Байденів зменшився від минулих двох років дуже суттєво, пише CNBC. Головне Вибори у США 2020: Трамп скоротив відставання від Байдена – оновлені рейтинги Коротко про прибутки родини Байденів Кандидат у президенти США від Демократичної партії у 2019 році заробив 944 тисячі 737 доларів.

З яких, до слова, сплатили податків (31% федерального мита на прибуток) – 299 тисяч 346 доларів.

Байден також відзвітував про 14 тисяч 700 доларів благодійних пожертв. Що цікаво, подружжя Байденів раніше заробляло значно більше: У 2017 році – понад 11 мільйонів доларів.

А у 2018 – 4,5 мільйона. Зверніть увагу, скандал навколо декларацій про прибутки виник після статті The New York Times. Журналісти заявили, що чинний президент США з 2001 по 2015 ухилявся від сплати федерального податку на прибуток. Дональд Трамп назвав цю інформацію "тотальним фейком" та пообіцяв показати декларацію – але згодом. Тут дивіться Відео дебатів Трампа та Байдена 30 вересня 2020 року