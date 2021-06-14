Байден у Європі – чого чекати Путіну: трансляція інтерв'ю з євродепутатом Ауштрявічюсом

Тиждень європейських самітів за участю Джо Байдена наближається до своєї кульмінації. Вже 16 червня американський президент зустрінеться з Володимиром Путіним у Женеві.

Напередодні глава Білого дому обіцяв не просто повернути Штатам лідерство на світовій арені, а й створити єдиний американо-європейський фронт проти Китаю і Росії. Заради цього й скликали саміти "Великої сімки", НАТО і ЄС.

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Чи вдалося Байдену переконати Європу боротися з агресією Росії й наростальною міццю Китаю не на словах, а на ділі?

Які вимоги Байден поставить Путіну?

Що чекає Україну після доленосного тижня в Європі?

Всі ці питання журналіст та автор проєкту "Теории заговора" Олексій Печій обговорить у великому інтерв'ю з євродепутатом Пятрасом Ауштрявічусом. Не пропустіть пряму трансляцію на ютубі 24 каналу у понеділок, 14 червня, о 21:00!

Ви можете залишати свої запитання Пятрасу Ауштрявічусу і ми обов'язково їх озвучимо в ефірі.

Дивіться пряму трансляцію інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічусом на 24 каналі: