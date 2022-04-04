Байден закликав створити трибунал для розслідування воєнних злочинів Путіна

Джо Байден закликав провести розслідування воєнних злочинів Володимира Путіна. Президент США заявив, що буде вимагати посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляють західні ЗМІ, цитуючи очільника Білого дому. Байден додав, що Путін є військовим злочинцем.

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Президент Джо Байден закликав провести розслідування воєнних злочинів росіян в Україні.

Ви бачили, що сталося в Бучі. Те, що там відбувається, є обурливим, і всі це бачать,

– сказав Байден.

Коментар Байдена журналістам прозвучав після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу. Саме там після виходу російських окупантів з міста знайшли сотні вбитих та замордованих українців.

Український лідер назвав дії Росії "геноцидом" і закликав Захід застосувати жорсткіші санкції проти Росії.

У промові Джо Байдена слів про геноцид не було.

Американський президент сказав, що США повинні надавати Україні зброю, необхідну для продовження боротьби.

Раніше на Бучанську різанину під Києвом відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Очільниця Єврокомісії вимагає термінове розслідування.

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