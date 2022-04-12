У Байдена певні, що призначення "сирійського м'ясника" не виправить провал Росії в Україні

Росія змінила командувача наступом в Україні – ним став генерал Олександр Дворніков, відповідальний за воєнні злочини у Сирії. На це вже відреагували у Білому домі.

Там переконані, що як би Кремль не хотів виправити свій стратегічний провал, зміна командування у цьому не допоможе. Відповідну заяву зробила Джен Псакі, речниця Білого дому.

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"Все пішло не за планом Путіна"

Як підкреслила Псакі, у Вашингтоні знають, що Дворніков відповідальний за звірства, скоєні раніше у Сирії. Тож там допускають, що росіяни готуються до ще більшого варварства в Україні, ніж спостерігали дотепер. Про це заявляв й Джейс Салліван, радник Білого дому з нацбезпеки.

Але знову ж таки – все пішло не за планом Путіна. І ми не очікуємо, що кадрові зміни це виправлять,

– наголосила посадовиця.

Коротко про Дворнікова:

Це 60-річний російський генерал, командувач Південного військового округу Росії. До 2016 року майже рік командував російськими військами у Сирії.

Через навмисні удари по цивільному населенню, які забрали дуже багато життів, його називають "сирійським м'ясником".

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який воював у Чечні, раніше розповідав, що там Дворніков не шкодував своїх солдат для виконання завдань.

Росія стягує сили на Донбас

В адміністрації Байдена вважають, що ворог намагатиметься оточити українських захисників на Донбасі. Адже саме туди окупанти стягують сили після невдалих спроб захопити Київ. У Білому домі не виключають, що цей етап війни може затягнутися. Не варто розраховувати на те, що Росія зробить свою тактику менш жорсткою, вважають там.

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