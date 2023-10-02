Суттєво допоможуть: на що здатні дрони Bayraktar Akinci, які може отримати Україна

Україна може отримати ударні безпілотники Bayraktar Akinci, які виробляють у турецькій компанії Baykar Makina. Ці дрони значно посилять позиції наших захисників.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу про переваги та недоліки безпілотників Bayraktar Akinci. За його словами, ці дрони стануть дуже помічними для України.

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Так, цей безпілотник може нести до 1350 кілограмів бойового вантажу – керовані авіабомби, ракети та інше. Він обладнаний двигуном українського виробництва АІ-450С, який дуже добре себе зарекомендував.

Може 24 години висіти в повітрі. Це безпілотник, який нам однозначно допоможе,

– констатував Світан.

До слова, висота польоту Bayraktar Akinci становить понад 12 кілометрів.



Які ракети може нести Bayraktar Akinci / скриншот ефіру 24 Каналу

Які недоліки турецько-українського дрона

На жаль, є одне маленьке "але". Безпілотник добре видно локаторам російської ППО, тому він може працювати лише після того, як вона буде нейтралізована.

"Тобто, спочатку потрібно знищити ППО, лише після цього випускати ці безпілотники. Інакше вони будуть дуже гарною ціллю, і ми їх втратимо", – зазначив Світан.

Що відомо про турецько-українські безпілотники: дивіться відео 24 Каналу

Україна може отримати Bayraktar Akinci: останні новини