Байрактари в дії: ЗСУ знищили реактивну систему залпового вогню ворога

Збройні Сили України дають потужну відсіч російським вбивцям. Військові 12 березня знищили реактивну систему залпового вогню окупантів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що ліквідація зброї росіян – це збережені життя українців.

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"Байрактари в дії! Сотні врятованих життів наших співгромадян, передусім мирних жителів!", – сказав Залужний.

Нові втрати окупантів

У небі над Скадовськом 12 березня українці збили 2 ворожих літаки. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Він зазначив, що один льотчик згорів живцем, а іншого вдалося затримати. Наразі окупант перебуває у лікарні.

Знищення зброї росіян: дивіться відео