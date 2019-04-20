Базовий сценарій для України – продовження програми з МВФ, – Маркарова

Україна продовжить співпрацю з МВФ. Без цього важко уявити планування подальшої роботи нашої держави. Наступний уряд, напевне, також буде працювати з МВФ. Щоб перестати бути боржником – Україні треба ростити економіку.

Про це міністр фінансів України Оксана Маркарова розказала журналістам у відповідь на запитання "Чи буде Україна продовжувати роботу з МВФ і за яких умов зможе від неї відмовитися?".

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Вона зазначила, що як тільки стала в.о. міністра (з червня 2018 року) – відразу розпочали розмову про нову програму, тому що у березні 2019-го повинна була закінчитися програма з МВФ з Україною: "І коли тоді Мінфін почав говорити про її дострокове припинення і заміну на нову, більшість казали, що нам це не вдасться. Але я не уявляю, яким чином ми могли б спланувати весь цей рік, до створення і початку роботи нового уряду, до лютого 2020 року, якщо б ми не були повністю у програмі МВФ. Яка дала нам можливість і гроші Світового банку отримати, і макрофінансування Європейського Союзу. Завдяки нашим партнерам, нам вдалося цю нову програму досить швидко обговорити і підписати. І зараз ми її виконуємо".

Базовий сценарій, який ми передбачаємо – це перебування у програмі МВФ. Наступні 3 роки у нас досить складні з точки зору виплати по боргах. І цей базовий сценарій буде таким і для наступного уряду також,

– переконана міністр фінансів.

З програми МВФ ми зможемо через деякий час вийти, вважає міністр. Але краще, щоб це був "випуск". А не "завершення" таким способом, як вона "завершувалась" дуже багато попередніх років. Але цей вихід не можливий у 2020 році. Хоча треба його наближати, щоб стати країною, яка вносить в МВФ, а не отримує допомогу, зауважива Маркарова.

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Щоб перестати бути боржником, Україні потрібно єдине – прискорення економічного зростання, акцентувала міністр. А для цього: роздержавлення держактивів, зменшення державної частки в банківському секторі до менше 25%, активна приватизація і вихід держави з більшості компаній, в яких вона не повинна брати участь, які не стратегічні. Також такий фактор – зняття мораторію і запровадження ринку землі. Ще один надзвичайно важливий фактор – судова реформа. Саме це зараз дуже стримує прихід в Україну інвесторів.