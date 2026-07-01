Заробляли на продажі автівок з "гуманітарки": БЕБ викрило масштабну схему ввезення машин

Детективи Територіального управління БЕБ у Києві викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони України. Фігуранти справи завдали збитків державі на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

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Що відомо про схему?

За даними слідства, транспорт оформлювали як допомогу для військових частин, що дозволяло уникати сплати митних платежів. Насправді ж ці автомобілі не передавали армії, а продавали через оголошення в соцмережах.

До схеми залучали підконтрольні благодійні фонди, а до митниці подавали фіктивні гарантійні листи нібито від військових частин. Це дозволяло оформлювати авто без розмитнення.

Наразі встановлено понад 300 незаконно ввезених автомобілів, а збитки держави від несплачених мит оцінюють більш ніж у 50 мільйонів гривень.

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Водночас масштаби можуть бути ще більшими: слідство перевіряє ймовірну причетність до ввезення понад 3 000 транспортних засобів. Під час обшуків у Рівному та області вилучили автомобілі, комп'ютерну техніку, документи, печатки благодійних організацій та кошти, ймовірно, отримані злочинним шляхом.

Співробітники служби затримали 4 людей, їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування триває, встановлюються всі причетні до схеми та масштаби збитків державі.

Нагадаємо, раніше військова контррозвідка СБУ разом із БЕБ викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва командного пункту ЗСУ в Житомирській області. За даними слідства, співвласниця приватної компанії, яка виконувала підряд, привласнила щонайменше 2,7 мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що під час будівництва економили на матеріалах, через що споруда стала непридатною для використання. Жінці повідомили про підозру у службовій недбалості. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.