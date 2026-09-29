Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця року

Україна домовилася з Бельгією про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця цього року за прискореною процедурою. Вже передали і термінові постачання боєприпасів до цих бортів.

Як повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі Президент України Володимир Зеленський, домовленостей вдалося досягти в результаті переговорів із бельгійським керівництвом.

Що відомо про передачу F-16

Отримання авіації відбуватиметься у максимально стислі терміни для швидкого введення машин у стрій.

Окрім самих бортів, оборонне відомство України вже одержало термінові партії авіаційних боєприпасів. Серед ключових постачальників цих озброєнь виступають Бельгія та Іспанія.

Коли Росія щодня збільшує свою ескалацію, потрібно додавати можливостей для збиття повітряних цілей і захисту людей,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він окремо подякував прем'єр-міністру Бельгії Барту де Веверу та всьому бельгійському уряду за вагому допомогу на тлі масованих російських атак.