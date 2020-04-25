Бельгія виходить із карантину: за яким планом та чи схожий він на український

Бельгія 4 травня починає поетапно скасовувати обмежувальні заходи, раніше прийняті через пандемію COVID-19. План виходу з карантину є, він доволі чіткий, але будується на очікуваннях щодо епідеміологічної ситуації, на гіпотезах і прогнозах. Тому ті дати, які наразі запланували, не можна вважати остаточними.

Про це розповіла пані прем'єр-міністр Бельгії Софі Вільмес увечері 24 квітня, як пише Інтерфакс-Україна.

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При цьому керівниця уряду наголосила, що "вірус, як і раніше був, залишається небезпечним для людей, тож заходи безпеки слід підтримувати увесь період виходу з режиму ізоляції".

Що важливо для всього періоду виходу з карантину:

Увесь час дотримуватися вимоги щодо обмеження контактів між людьми.

Дотримуватися соціальної дистанції.

Суворо пильнувати за особистою гігієною.

У разі появи симптомів – залишатися вдома і викликати лікаря.

Маски треба носити – так, навіть при тому, що вони не надають достатнього захисту.

Просто з 4 травня в Бельгії маски будуть обов'язковими для всіх людей (старших за 12 років) у громадському транспорті. При цьому уряд гарантує для кожного громадянина два безкоштовні фільтри для маски, а також опублікує в інтернеті інструкцію з виготовлення масок, які можна прати після кожного використання.

Які етапи передбачає план виходу Бельгії з карантину

Перша фаза починається 4 травня і складатиметься з двох етапів

Перший етап – працювати дистанційно, якщо це тільки можливо. Ресторани й кафе залишаються закритими. Хоча 29 квітня відкриють магазини, що торгують тканинами – людям буде потрібен матеріал для виготовлення масок.

Другий етап – з 11 травня. Відкриють усі види магазинів "без дискримінації за розміром площі або профілем торгівлі". Ресторани й кафе все ще будуть закриті.

Друга фаза – з 18 травня

Відкриють музеї, дозволять збиратися компаніями приватного характеру за місцем проживання.

Дозволять активність на свіжому повітрі, включно із заняттям спортом.

Поступово почнуть відновлювати заняття у навчальних закладах.

Відкриються перукарні.

Третя фаза – не раніше 8 червня

Передбачає поступове відкриття ресторанів.

Відкриття кафе і барів – дещо пізніше.

Заклади та заходи, що яких немає рішення

Нічого не відомо про відновлення роботи кінотеатрів.

Питання поїздок за кордон ще збираються вивчати.

Про літні табори для молоді думатимуть у кінці травня.

Масові заходи на кшталт фестивалів однозначно будуть забороненими до 31 серпня.

Щодо заходів на місцевому рівні – федеральна влада розглядатиме кожну ситуацію окремо разом із владою у регіоні.

Коронавірус у Бельгії станом на 24 квітня зафіксували у понад 44 тисяч людей. Від хвороби померли вже майже 6700 людей, а вилікувалися – трохи більше за 10 тисяч. Зауважимо, населення Бельгії становить 11,5 мільйона.

Яка ситуація з виходом із карантину в Україні

В Україні, нагадаємо, карантин продовжили до 11 травня. План виходу з карантину уряд вже опублікував, він складається з кількох етапів, однак ті не мають прив'язки до конкретних дат.

Усі деталі оприлюдненого плану можна побачити на інфографіці нижче, а разом з цим і порівняти її з бельгійським планом. Детально про план виходу України з карантину читайте за цим посиланням.



План виходу з карантину України / Інфографіка Кабміну

Зауважимо, що в Україні хворих значно менше, ніж у Бельгії – лише 7,7 тисячі людей.



Карантин в Україні продовжили / Інфографіка 24 каналу