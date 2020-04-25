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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Бельгія виходить із карантину: за яким планом та чи схожий він на український

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      Бельгія виходить з карантину: який план і чи схожий він на український
      Бельгія починає виходити з карантину / EPA-EFE

      Бельгія 4 травня починає поетапно скасовувати обмежувальні заходи, раніше прийняті через пандемію COVID-19. План виходу з карантину є, він доволі чіткий, але будується на очікуваннях щодо епідеміологічної ситуації, на гіпотезах і прогнозах. Тому ті дати, які наразі запланували, не можна вважати остаточними.

      Про це розповіла пані прем'єр-міністр Бельгії Софі Вільмес увечері 24 квітня, як пише Інтерфакс-Україна.

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      При цьому керівниця уряду наголосила, що "вірус, як і раніше був, залишається небезпечним для людей, тож заходи безпеки слід підтримувати увесь період виходу з режиму ізоляції".

      Що важливо для всього періоду виходу з карантину: 

      • Увесь час дотримуватися вимоги щодо обмеження контактів між людьми.
      • Дотримуватися соціальної дистанції.
      • Суворо пильнувати за особистою гігієною.
      • У разі появи симптомів – залишатися вдома і викликати лікаря.
      • Маски треба носити – так, навіть при тому, що вони не надають достатнього захисту.

      Просто з 4 травня в Бельгії маски будуть обов'язковими для всіх людей (старших за 12 років) у громадському транспорті. При цьому уряд гарантує для кожного громадянина два безкоштовні фільтри для маски, а також опублікує в інтернеті інструкцію з виготовлення масок, які можна прати після кожного використання.

      Які етапи передбачає план виходу Бельгії з карантину

      Перша фаза починається 4 травня і складатиметься з двох етапів

      • Перший етап – працювати дистанційно, якщо це тільки можливо. Ресторани й кафе залишаються закритими. Хоча 29 квітня відкриють магазини, що торгують тканинами – людям буде потрібен матеріал для виготовлення масок.
      • Другий етап – з 11 травня. Відкриють усі види магазинів "без дискримінації за розміром площі або профілем торгівлі". Ресторани й кафе все ще будуть закриті.

      Друга фаза – з 18 травня

      • Відкриють музеї, дозволять збиратися компаніями приватного характеру за місцем проживання.
      • Дозволять активність на свіжому повітрі, включно із заняттям спортом.
      • Поступово почнуть відновлювати заняття у навчальних закладах.
      • Відкриються перукарні.

      Третя фаза – не раніше 8 червня

      • Передбачає поступове відкриття ресторанів.
      • Відкриття кафе і барів – дещо пізніше.

      Заклади та заходи, що яких немає рішення

      • Нічого не відомо про відновлення роботи кінотеатрів.
      • Питання поїздок за кордон ще збираються вивчати.
      • Про літні табори для молоді думатимуть у кінці травня.
      • Масові заходи на кшталт фестивалів однозначно будуть забороненими до 31 серпня.
      • Щодо заходів на місцевому рівні – федеральна влада розглядатиме кожну ситуацію окремо разом із владою у регіоні. 

      Коронавірус у Бельгії станом на 24 квітня зафіксували у понад 44 тисяч людей. Від хвороби померли вже майже 6700 людей, а вилікувалися – трохи більше за 10 тисяч. Зауважимо, населення Бельгії становить 11,5 мільйона.

      Яка ситуація з виходом із карантину в Україні

      В Україні, нагадаємо, карантин продовжили до 11 травня. План виходу з карантину уряд вже опублікував, він складається з кількох етапів, однак ті не мають прив'язки до конкретних дат.

      Усі деталі оприлюдненого плану можна побачити на інфографіці нижче, а разом з цим і порівняти її з бельгійським планом. Детально про план виходу України з карантину читайте за цим посиланням.

      Карантин
      План виходу з карантину України / Інфографіка Кабміну

      Зауважимо, що в Україні хворих значно менше, ніж у Бельгії – лише 7,7 тисячі людей.

      Карантин
      Карантин в Україні продовжили / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Карантин в Україні 2020 Здоров'я Коронавірус COVID-19 Європа Бельгія
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